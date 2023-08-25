Под Саратовом задержали очередного курьера мошенников

Фото: архив КП

В Пугачеве Саратовской области полицейскими по подозрению в совершении мошенничества задержан гражданин иностранного государства. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает региональное ГУ МВД. Выяснилось, что злоумышленник, официально временно проживает в Самарской области в статусе трудового мигранта. От мошенников он получил предложение поработать на них в качестве курьера и не смог устоять перед соблазном быстрого обогащения за чужой счет.

Жертвой обмана едва не стала жительница Пугачева. Ей позвонили неизвестные и сообщили о том, что ее знакомые якобы стали виновниками ДТП и для того, чтобы избавить их от возможных правовых последствий, гражданке было необходимо передать курьеру около 400 тысяч рублей. Женщина вовремя вспомнила о памятке «Как защититься от мошенников» и вызвала полицию. Курьера задержали с поличным.

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