При Правительстве Саратовской области сформирован Совет многодетных семей

Фото: архив КП

В регионе при Правительстве области сформирован состав Совета по проблемам многодетных семей. Об этом сегодня, 25 августа сообщает Министерство труда и социальной защиты области.

В министерстве пояснили, что вопросам поддержки многодетных семей уделяется самое серьезное внимание. При определении различных мер социальной поддержки всегда учитываются предложения, выдвигаемые многодетными родителями.

В состав Совета вошли многодетные родители из разных районов области. Правительство области будут представлять руководители министерств труда и социальной защиты, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В число задач и функций Совета входят рассмотрение и обсуждение проблем многодетных семей, подготовка предложений Губернатору области по решению проблем многодетных семей, рассмотрение основных вопросов соблюдения их прав и законных интересов, а также подготовка предложений по определению способов и форм их решения.

- Иметь большую семью – большая радость, но также и большая ответственность. Зачастую многодетные родители сталкиваются с проблемами, которые самостоятельно решить не получается. Нам важно быть услышанными государством. Как на федеральном уровне, так и в области есть существенные меры поддержки многодетных семей, список их пополняется. Постоянный диалог с представителями власти области позволит решать возникающие вопросы. Ведь цель у нас общая – укрепление института семьи, продвижение семейных ценностей, - прокомментировала создание Совета руководитель движения «Жены Героев. Саратовская область» Наталья Речман.

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