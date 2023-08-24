Регоператор: дополнительные ломовозы обслуживают четыре района Саратовской области

фото: АО Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» продолжает усиление работы мусоровывозящих компаний. В целях улучшения качества вывоза крупногабаритных отходов с контейнерных площадок в августе подрядными организациями выпущены на маршруты 7 ломовозов. Вывоз дополнительными единицами спецтехники осуществляется на территории Гагаринского, Татищевского, Воскресенского и Энгельсского районов. Данные ломовозы позволили увеличить объем транспортируемых КГО в сезон их активного мусорообразования, а также увеличить частоту и скорректировать действующие маршруты вывоза.

В настоящее время региональный оператор совместно с мусоровывозящими компаниями реализует мероприятия по повышению качества оказания услуги по обращению с ТКО на всей территории Саратовской области. В соответствии с принятой «дорожной картой» увеличено количество выходящей на ежедневные маршруты техники, введены дополнительные маршруты следования, закупаются и устанавливаются новые контейнеры. Так, уже вышли в рейсы 45 единиц новой спецтехники для вывоза твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, сейчас ведется закупка ещё 25 мусоровозов.

В случае выявления нарушения графика вывоза ТКО жители области могут обратиться в контакт-центр регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.