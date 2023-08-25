На энгельсском мусоросортировочном комплексе в этом году произведено 4,5 тыс. тонн техногрунта

фото: АО Ситиматик

На мусоросортировочном комплексе в Энгельсе с начала текущего года через цех биокомпостирования прошло более 7,5 тыс. тонн отсева после сортировки поступивших отходов. Из этого объема произведено 4,5 тыс. тонн техногрунта.

«Благодаря использованию цеха биокомпостирования и производству в нем техногрунта энгельсский МСК значительно снижает негативное воздействие на окружающую среду. Это помогает более эффективно обрабатывать отходы, сохранять естественную почву и грунт, сократить количество подлежащих захоронению на полигоне отходов. В скором времени мы планируем реконструкцию цеха биокомпостирования с переходом к новому методу компостирования отходов, туннельному. Это позволит нам значительно увеличить количество производимого техногрунта», - прокомментировал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Производимый на энгельсском комплексе техногрунт представляет собой инертный материал. Он используется для пересыпки «карт» на полигоне захоронения ТКО и помогает предотвратить возгорания на нем. Для отбора подходящих для производства техногрунта отходов на энгельсском МСК используется автоматическая сортировка, в том числе барабанный сепаратор, который просеивает пищевые отходы через стенки металлического барабана. Затем пищевые остатки отправляются на компостирование, а отделенные отходы – на дальнейшую сортировку.