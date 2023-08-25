В Саратовской области завершается масштабный ремонт 50 Домов культуры

Фото: телеграм-канал «Время Саратовское Z»

В этом году 50 Домов культуры в 38 муниципальных районах и городе Саратове вновь получили средства на проведение ремонтных работ в размере 70, 2 миллиона рублей. Об этом сегодня, 25 августа сообщается в телеграм-канале «Время Саратовское Z».

В большинстве домов культуры уже отремонтировали кровлю, обновили творческие мастерские, заменили оконные и дверные блоки, утеплили и отреставрировали фасады. На сегодняшний день, работы завершили на 48 объектах, еще два ДК заканчивают ремонт.

Напомним, региональную программу по ремонту 50 ДК инициировал летом 2021 года председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ее реализация находится на личном контроле губернатора области Романа Бусаргина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.