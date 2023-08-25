В Балашове мужчина хотел продать диван и потерял деньги

Фото: архив КП

Продавая диван на сайте объявлений балашовец лишился денежных средств. Об этом сегодня, 25 августа сообщает пресс-центр МО МВД России «Балашовский» Саратовской области.

Известно, что пенсионер из Балашова разместил объявление о продаже дивана на специализированном сайте. Вскоре ему позвонил неизвестный и сообщил, что хочет совершить покупку. Для перевода задатка, «покупатель» попросил предоставить данные банковской карты. Мужчина продиктовал запрашиваемые сведения, после чего с его карты списали 29 000 рублей, а звонивший перестал выходить на связь.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.