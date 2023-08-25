В центре Саратова на сутки отключат горячую воду

Отключение связано с мероприятиями, направленными на повышение надежности системы теплоснабжения в зимнее время

Сегодня, 25 августа, в центральной части Саратова произойдет отключение горячей воды. Об этом сообщил Саратовский филиал «Т Плюс».

Как подчеркнули в компании: это связано с мероприятиями, направленными на повышение надежности системы теплоснабжения в зимнее время. За летние месяцы энергетики проводят комплексную работу (испытания, ремонт и реконструкцию тепломагистралей), чтобы зимой в домах было тепло и комфортно.

Отключение ГВС произойдет по адресам:

- проспект Кирова, 12, 14, 14/16,

- Театральная площадь, 9,

- ул. М. Горького, 34,

- ул. Большая Казачья, 79/85.

Плановое время завершения работ – 26 августа, в течение дня.