Володин сообщил о сдаче первой очереди скоростного трамвая в Саратове в 2023 году

В рамках реализации проекта предстоит организация единого беспересадочного маршрута, который свяжет 4 района Саратова

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин осмотрел работы в рамках реализации проекта скоростного трамвая в Саратове. На сегодняшний день реконструируется маршрут №9.

По данному направлению демонтировали контактную сеть, вывезли рельсы. Чиновники горадминистрации и подрядчики заверили, что работы идут по графику и на этом участке будут закончены до конца декабря 2023 года.

В целом в рамках реализации проекта предстоит реконструкция четырех трамвайных маршрутов – №3, 6, 8, 9; обновление подвижного состава; создание заново 67 километров трамвайных путей; обновление контактной сети и тяговых подстанций; увеличение средней скорости передвижения трамваев на 46%; организация единого беспересадочного маршрута, который свяжет 4 района города; реконструкция путепровода через железнодорожные пути. Завершится реализация проекта в 2025 году.