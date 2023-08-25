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НовостиОбщество25 августа 2023 3:45

Боец из Маркса награжден медалью «За боевые отличия»

Константин Аншиц из села Бородаевка Саратовской области получил боевую награду
Светлана Курышева
Фото: администрация Марксовского МО

Фото: администрация Марксовского МО

Медалью «За боевые отличия» награжден Константин Аншиц из села Бородаевка, Марксовского района, Саратовской области. Об этом сообщила администрация муниципального образования.

Медаль «За боевые отличия» вручается за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском для жизни; за умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач, а также за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач.

- Гордимся нашим земляком! Благодарим родителей за достойное воспитание сына, настоящего патриота России! – говорится в сообщении.

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