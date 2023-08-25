Боец из Маркса награжден медалью «За боевые отличия»

Фото: администрация Марксовского МО

Медалью «За боевые отличия» награжден Константин Аншиц из села Бородаевка, Марксовского района, Саратовской области. Об этом сообщила администрация муниципального образования.

Медаль «За боевые отличия» вручается за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском для жизни; за умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач, а также за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач.

- Гордимся нашим земляком! Благодарим родителей за достойное воспитание сына, настоящего патриота России! – говорится в сообщении.

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