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НовостиПроисшествия25 августа 2023 3:34

В сгоревшей квартире в Саратове пожарными обнаружено два трупа

На Благодарова в Саратове найдены обгоревшие мужчина и женщина
Светлана Курышева

Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Саратове. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает региональный СУ СК.

По предварительным данным, в квартире на улице Благодарова произошел пожар на 9-м этаже 9-ти этажного дома. Возгорание обнаружили соседи в 01.07, которые и вызвали пожарных. Прибывшие по их вызову службы ликвидировали возгорание в двухкомнатной квартире и обнаружили обгоревшие тела женщины и мужчины.

Следователем СК проводится осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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