В Вольске мужчины украли больше миллиона рублей и потратили на проституток

В Вольске задержали ранее судимых мужчин, похитивших более миллиона рублей из сейфа. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Полицейские получили сообщение от 40-летнего вольчанина, что его обокрали. По словам заявителя, инкогнито взломали его сейф, из которого унесли 1 миллион 450 рублей.

В поле зрения стражей порядка попали 35-летний и 38-летний рецидивисты. Вскоре они сознались в преступлении, добавив, что основную часть украденного потратили на вызов проституток.

Мужчины стали фигурантами уголовного дела.