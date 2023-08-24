Родной дом Олега Табакова в Саратове получил охранное обязательство

Памятник получил категорию – регионального значения

Комитет культурного наследия утвердил охранное обязательство для жилого дома врача И.С. Брода, в котором с рождения в 1935-ом и по 1953-ый (год поступления в школу-студию МХАТ) жил народный артист СССР Олег Табаков. Здание находится в Саратове по адресу: Мирный переулок, дом 25 (литера А).

Охранным обязательством установлены требования по проведению работ, которые собственники обязаны исполнить. В документе указывается на необходимость установки информационной надписи на фасаде, проведения инженерно-технического исследования состояния здания и самих ремонтных работ. Отдельно в ведомстве отметили, что в случае если объект принадлежит нескольким собственникам, то охранное обязательство подлежит к выполнению каждым.

Напомним, памятник был выявлен в 2001 году. Комитет организовал проведение историко-культурной экспертизы. Исселование показало наличие необходимых признаков для включения дома в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. В связи с этим объект получил категорию – регионального значения.