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НовостиПроисшествия24 августа 2023 16:47

Следователи Пугачева начали проверку после обнаружения в Большом Иргизе тела женщины

В Пугачеве выпившая женщина пошла купаться в Большом Иргизе и утонула
Елена Маркелова
О гибели женщины сообщила ее подруга

О гибели женщины сообщила ее подруга

Сотрудники СК начали доследственную проверку по факту обнаружения в городе Пугачеве тела женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

По предварительным данным, сегодня, 24 августа, знакомая в реке Большой Иргиз в городе Пугачеве обнаружила тело 35-летней женщины. Она сразу же обратилась в полицию.

Здесь заявительница рассказала, что выпили с подругой. Последняя в нетрезвом состоянии нырнула в Большой Иргиз и утонула. Судмедэксперт осмотрел тело. Признаков насильственной смерти на теле женщины при внешнем осмотре не обнаружено.