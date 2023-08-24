Следователи Пугачева начали проверку после обнаружения в Большом Иргизе тела женщины

О гибели женщины сообщила ее подруга

Сотрудники СК начали доследственную проверку по факту обнаружения в городе Пугачеве тела женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

По предварительным данным, сегодня, 24 августа, знакомая в реке Большой Иргиз в городе Пугачеве обнаружила тело 35-летней женщины. Она сразу же обратилась в полицию.

Здесь заявительница рассказала, что выпили с подругой. Последняя в нетрезвом состоянии нырнула в Большой Иргиз и утонула. Судмедэксперт осмотрел тело. Признаков насильственной смерти на теле женщины при внешнем осмотре не обнаружено.