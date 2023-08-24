Панков: Если забудем уроки истории, то она может больно напомнить

Николай Панков у мемориала в селе Славянка

В селе Славянка Воскресенского района депутат Госдумы Николай Панков побывал у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны и встретился с жителями.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Работая в Воскресенском районе, побывал в селе Славянка. И вот что задело за живое. Об этом говорили с героем СВО, полковником Андреем Пойдо, который вырос в этом селе. Прошли с ним по зданию сельской администрации. Нигде нет стенда с информацией о наших героях-земляках. Хотя в СВО участвуют 6 уроженцев Славянки. Спросил – а что вы ответите нашим героям, которые вернутся с Победой? Что их фотографии есть в школе и ДК, а в администрации места не хватило?

Возмущает и что нет ухода за памятником жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Не нужно больших денег, чтобы вовремя вырубать кусты и скашивать траву. Наши бойцы в боевых условиях на Донбассе восстанавливают памятники, заброшенные при киевской власти. Пока с жителями общались в ДК, уже прибежал рабочий с газонокосилкой. Значит, местная власть устыдилась.

Скажу и другое. Недавно вышел в прокат фильм «Свидетель» о событиях первых дней СВО. Знаю, такие серьезные, правдивые фильмы людям интересны. Но впечатление, что фильм саботируют те, от кого зависит показ. Кинотеатры не сделали никакой рекламы. Сеансов мало, они идут поздно вечером. И областной Минкульт далеко не все шаги предпринял, чтобы больше людей могли этот фильм посмотреть.

Почему при этом легко получают рекламу и площадки всякие медийные кукломорды, которые сбежали из страны, а потом вернулись за деньгами? Мы не можем на это закрывать глаза. Если забудем уроки истории, то она может больно напомнить», - подчеркнул Николай Панков.