Реализацию региональных программ по ремонту учреждений образования и культуры обсудили на совещании в Вольске

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Готовность объектов социальной сферы, ремонтируемых в этом году в рамках федеральных и региональных программ, депутаты фракции «Единая Россия» обсудили на очередном совещании, которое состоялось в четверг, 24 августа, в Вольске. Его провёл руководитель фракции Алексей Антонов, напомнивший, что приведение в порядок учреждений образования и культуры - важная часть Народной программы «Единой России». А реализация региональной программы стала возможна благодаря инициативе Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

К участию в совещании в режиме ВКС подключились представители районов области. Они выступили по проблемным вопросам и заверили, что контроль на местах остаётся приоритетным направлением работы. Наибольшие сложности на данный момент в Перелюбском районе - один подрядчик, выигравший конкурсы, не справляется со сроками в учреждениях образования.

Председатель комитета облдумы по образованию и культуре Александр Блатман обратил внимание на то, что заказчиком работ на объектах являются руководители учреждений образования и культуры. Он предложил перекладывать эту ответственность на профильные структуры, которые больше разбираются в вопросах строительства по своему профилю. Если таковых в районе нет - их необходимо создавать. Ранее об этом говорил секретарь реготделения Партии, депутат Госдумы Николай Панков. Замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ковалев добавил, что депутатский и партийных контроль ведётся для качественного выполнения работ. Задача одна - максимально качественное исполнение проектов, подчеркнул он.

О том, что не всегда корректно готовятся сметы к проведению работ, напомнил депутат Вадим Рогожин. В результате получается так, что отремонтированные стены быстро приходят в негодность от протекающей крыши, которую еще не починили. По его словам, это важно учитывать при подготовке к следующему этапу проведения ремонта - по инициативе губернатора области Романа Бусаргина, которую он озвучил в июле на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, в этом году по программе ремонта детских садов в регионе будет отремонтировано дополнительно 100 дошкольных образовательных учреждений. Деньги на это заложены в бюджет на прошедшем в среду заседании областной Думы.