Энергетики ввели ограничительные меры к коммерческим неплательщикам

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» отключил горячую воду и опломбировал задвижки систем отопления трем должникам – юридическим лицам. ЗАО «Трион-ПРО», Территориальное общественное самоуправление «Северный» и ООО «Арена-Бизнес» не смогут пользоваться теплоресурсами до погашения долгов. Это крайняя мера, которая является частью системной работы компании с недобросовестными клиентами.

В настоящее время общий долг потребителей тепла и горячей воды из числа юридических лиц Саратова превышает 3,5 млн рублей. Энергетики направили в их адрес письма-предупреждения с указанием суммы долга, даты погашения и напоминанием о возможном ограничении тепло- и горячего водоснабжения. По результатам рассылки часть клиентов оперативно исполнила свои обязательства перед энергокомпанией. В отношении тех, кто никак не отреагировал на письма и не сделал никаких попыток расплатиться с долгами, энергетики инициировали ограничительные процедуры.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предоставляет клиентам удобные варианты внесения платежей и призывает всех своевременно оплачивать потребленные теплоресурсы, так как это необходимо для обеспечения стабильного и качественного теплоснабжения в Саратове, Балакове и Энгельсе.