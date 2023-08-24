Федеральная поддержка ускорит создание Столыпинского индустриального парка

Саратовская область получила казначейский кредит в размере 834 млн рублей на реализацию проекта по строительству Столыпинского индустриального парка. На эти средства будет подведена вода, тепло, построена канализация, очистные сооружения, противопожарная система. Решение о выделении региону средств на реализацию проекта принято на заседании Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 3 августа.

23 августа на заседании Саратовской областной Думы поправки в бюджет были одобрены.

Строительство индустриального парка ведется при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Парк станет новой точкой роста для инвестиционной привлекательности региона на ближайшие 5-6 лет, повысит уровень занятости и производительности труда, а также привлечет в Саратовскую область иностранных и отечественных инвесторов.

«Столыпинский индустриальный парк – это новый амбициозный проект. Преимущества промпарка позволят предпринимателям существенно снизить финансовые затраты за счет готовой транспортной и инженерной инфраструктуры. Компании, включенные в реестр резидентов парка, получат налоговые льготы, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях.

Также это уникальная возможность развития собственной промышленности, в том числе импортозамещающей продукции, создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений. Все эти факторы направлены на стимулирование экономики региона», - рассказал министр инвестиционной политики области Александр Марченко.

Управляющей компанией индустриального парка на сегодняшний день уже заключено 21 соглашение с потенциальными резидентами.