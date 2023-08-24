Фото: Архив КП

В Саратове школьные спортплощадки смогут посещать все желающие. Об этом сегодня, 24 августа, мэр города Лада Мокроусова сообщила в своем Телеграм-канале.

В постановлении, подписанном Мокроусовой, говорится, что до 25 августа школы должны будут опубликовать график доступного времени для посещения.

Заниматься смогут все желающие во внеурочное время.

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