фото: МЧС

В Энгельсе пожарные спасли пять человек из горящего дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 24 августа, в Энгельсе произошел пожар. Сигнал о пожаре в одной из квартир на первом этаже дома по улице Российской поступил в 14:48. Два пожарных расчета справились с пламенем и спасли пять человек.

— По прибытию к месту первых расчетов, были задымлены 1 и 2 этажи дома. Троих человек мы спасли со второго этажа с помощью ручных пожарных лестниц, еще двоих — вывели в спасательных устройствах, еще 20 человек самостоятельно эвакуировались, — прокомментировал Григорий Джумайлов, начальник отдельного поста ПСЧ-27 пос.Приволжский: