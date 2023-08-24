Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области столкнулись «Газель» и иномарка – водитель кроссовера в больнице. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло сегодня утром, в 8:40 в Александрово-Гайском районе. Недалеко от села Камышки столкнулись «Газель» и кроссовер Hyundai Tucson. За рулем грузового авто сидел 24-летний водитель, кроссовером управлял 40-летний мужчина.

В результате аварии водитель иномарки с травмами госпитализирован в медучреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.