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НовостиПроисшествия24 августа 2023 12:40

В Саратовской области столкнулись «Газель» и иномарка

В Александрово-Гайском районе столкнулись «Газель» и кроссовер Hyundai Tucson-водитель иномарки госпитализирован
Нарина Балаян
Фото: УГИБДД по Саратовской области

Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области столкнулись «Газель» и иномарка – водитель кроссовера в больнице. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло сегодня утром, в 8:40 в Александрово-Гайском районе. Недалеко от села Камышки столкнулись «Газель» и кроссовер Hyundai Tucson. За рулем грузового авто сидел 24-летний водитель, кроссовером управлял 40-летний мужчина.

В результате аварии водитель иномарки с травмами госпитализирован в медучреждение.

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