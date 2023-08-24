Фото: Архив КП

В Вольском районе мужчины похитили почти 1,5 миллиона из сейфа знакомого. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает региональное ГУ МВД.

По данным правоохранителей, ситуация произошла в селе Терса. Злоумышленники были знакомы с владельцем офиса, в котором они «присмотрели» сейф. Вскрыв окно в кабинете, они открыли сейф ключом, который лежал на столе.

В итоге, мужчины 35 и 38-и лет похитили 1,45 миллиона рублей.

Подозреваемых поймали, как выяснилось, они были неоднократно судимы, а предприниматель нанимал их несколько раз на работу.

Заведено уголовное дело. Злоумышленники вернули только 600 тысяч рублей, остальные 850 тысяч они потратили на проституток и подарки для них.

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