Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратове под колеса «КамАЗа» попала 79-летняя бабушка. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает городская Госавтоинспекция.

Инцидент произошел сегодняшним утром примерно в 10:30 на улице Большая Садовая. У дома № 100/2 «КамАз», которым управлял 50-летний мужчина, сбил пенсионерку.

В результате, 79-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.

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