Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 10:25

«Серебряные» волонтеры посетили музей истории СВО

Экскурсия состоялась в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия»
Евгений Бадиков
фото: ЕР

фото: ЕР

Экскурсия состоялась в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия»

Мероприятие для старшего поколения организовала региональный координатор партийного проекта, депутат Саратовской городской Думы Ирина Видина.

«Партийный проект «Старшее поколение» создан, в т.ч. с целью создания необходимых условий для активного образа жизни пожилых людей. Поэтому особое внимание при его реализации уделяется расширению доступа к различным культурным и историческим объектам нашего региона, чтобы активно вовлекать граждан старшего поколения в жизнь общества. Музей истории СВО произвел особое впечатление на участников встречи. Им интересно было побывать в месте, в котором собраны экспонаты с территории, где наши ребята мужественно стоят на защите интересов нашей Родины», - поделилась Ирина Видина.