«Серебряные» волонтеры посетили музей истории СВО

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Экскурсия состоялась в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия»

Мероприятие для старшего поколения организовала региональный координатор партийного проекта, депутат Саратовской городской Думы Ирина Видина.

«Партийный проект «Старшее поколение» создан, в т.ч. с целью создания необходимых условий для активного образа жизни пожилых людей. Поэтому особое внимание при его реализации уделяется расширению доступа к различным культурным и историческим объектам нашего региона, чтобы активно вовлекать граждан старшего поколения в жизнь общества. Музей истории СВО произвел особое впечатление на участников встречи. Им интересно было побывать в месте, в котором собраны экспонаты с территории, где наши ребята мужественно стоят на защите интересов нашей Родины», - поделилась Ирина Видина.