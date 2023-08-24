Фото: Архив КП

В Саратовской области среди заболевших корью зарегистрировано 49 детей. Об этом сегодня, 24 августа, на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Всего в регионе зафиксировано 73 случая заболевания корью. В Саратовской области почти 11 тысяч человек вакцинировали, при этом, вакцина от кори по-прежнему имеется в достаточном количестве.

Заболевшие зарегистрированы в Саратове, Энгельсском, Татищевском, Ивантеевском, Ершовском, Новоузенском, Питерском, Краснокутском, Вольском и Озинском районах.

-Основная масса у нас завозная, но были и случаи передачи от человека к человеку, – отметил Костин.

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