фото: Архив КП

День города в Саратове пройдет под лозунгом «Саратов за своих». Об этом стало известно сегодня, 24 августа, в ходе брифинга, посвященному предстоящему празднику.

Исполняющий обязанности председателя комитета по культуре администрации Саратова Александр Соколов сообщил, что с 4 по 10 сентября пройдет более 100 мероприятий.

— Лейтмотивом мероприятий станут герои прошлого и настоящего. Мы расскажем о времени трудовых, спортивных и ратных подвигов. Все акции будут так или иначе посвящены участникам специальной военной операции, — пояснил Соколов.

Основная программа начнется 8 сентября с традиционного обновления Доски почета. 9 сентября на проспекте Столыпина пройдет мультижанровый фестиваль "Яркие люди", цель которого - "максимально вовлечь горожан", чтобы они были не просто зрителями, а участниками событий, отметил глава "Дирекции губернских праздников" Дмитрий Большаков.

На набережной пройдут спортивные соревнования. Массовые мероприятия на проспекте Столыпина продолжатся 10 сентября. Одним из них станет уличный театральный фестиваль "Праздничный калейдоскоп". Площадки праздника будут оснащены электронной навигацией в виде QR-кодов.

Завершится праздник в воскресенье выступлением приглашенной звезды (имя пока держится в тайне) на Театральной площади.