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НовостиПроисшествия24 августа 2023 9:52

В Саратовском поселке Затон под колеса «Лады Ларгус» попал 27-летний мужчина

На улице Большая Затонская в ДТП пострадал 27-летний пешеход
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовском поселке Затон под колеса «Лады Ларгус» попал 27-летний мужчина. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вчера, 23 августа, примерно в 14:00 на улице Большая Затонская. Недалеко от остановки «Переправа» автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял 38-летний водитель, сбил пешехода. 27-летний пострадавший госпитализирован в медучреждение.

Кто нарушил правила, инспекторы не уточняют.

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