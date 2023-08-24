Фото: Архив КП
В Саратовском поселке Затон под колеса «Лады Ларгус» попал 27-летний мужчина. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вчера, 23 августа, примерно в 14:00 на улице Большая Затонская. Недалеко от остановки «Переправа» автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял 38-летний водитель, сбил пешехода. 27-летний пострадавший госпитализирован в медучреждение.
Кто нарушил правила, инспекторы не уточняют.
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