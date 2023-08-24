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НовостиПроисшествия24 августа 2023 9:42

В Ленинском районе Саратова иномарка сбила 54-летнюю женщину на «зебре»

На улице Гвардейская водитель автомобиля Chevrolet Klan сбил пешехода на «зебре»
Нарина Балаян
Фото: ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова иномарка сбила 54-летнюю женщину на «зебре». Об этом сегодня, 24 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел вчера, 23 августа, примерно в 12:45 на улице Гвардейская. Недалеко от остановки «4-я Дачная» 61-летний водитель автомобиля Chevrolet Klan сбил женщину на пешеходном переходе. В результате, 54-летнюю прохожую госпитализировали в медицинское учреждение.

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