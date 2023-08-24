В СВО погиб саратовец Александр Яковлев. Об этом сегодня, сообщили в городской администрации.

— Александр Яковлев выбрал путь настоящего защитника Отечества. Показав личный пример, он сражался за светлое будущее мирных граждан и остался верен долгу, присяге, чести. Мы гордимся отважным поступком нашего земляка и сохраним память о нем на долгие годы. Вечная слава герою!, — приводит слова губернатора сайт мэрии.

— Наш земляк - настоящий патриот своей страны. Александр Яковлев с честью исполнил свой воинский и гражданский долг. Он погиб как герой, во имя справедливости и мира, — высказалась Лада Мокроусова.