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НовостиПроисшествия24 августа 2023 9:28

Суд вынес приговор мужчине за наезд на 15-летнюю прохожую в Ершове

55-летний автомобилист заплатит 200 тысяч рублей покалеченной девочке-пешеходу
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Суд вынес приговор мужчине за наезд на 15-летнюю прохожую в Ершове. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, ситуация произошла в октябре 2020 года. В тот день 55-летний водитель автомобиля допустил наезд на прохожую. В результате 15-летняя девочка-пешеход была госпитализирована с тяжелыми травмами.

В 2023 году прокуроры потребовали у автомобилиста компенсировать моральный вред и выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей, что суд одобрил.

Исполнение решения проследит надзорный орган.

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