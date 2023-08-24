Фото: Архив КП

Жителю Краснокутского района вынесли приговор за избиение чайником знакомого. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 20 октября 2022 года. В тот день между мужчинами 39 и 43 лет произошел конфликт. Первый схватил металлический чайник и ударил старшего по голове несколько раз, в том числе и по лицу.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

На агрессора полицейские завели уголовное дело. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему два года условно с таким же испытательным сроком.

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