Фото: Архив КП

В поликлинику Балаково вызвали полицейских из-за подозрительной коробки. Об этом вчера, 23 августа, сообщает администрация Балаковского района.

Сообщение об угрозе террористического акта в поликлинике поступило в оперативные службы в 15:00. На место вызова выехали полицейские, они обследовали коробку и, как выяснилось, никакой опасности не было.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, в момент обнаружения коробки в поликлинике проводили эвакуацию.

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