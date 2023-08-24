Ученые СГТУ разработали безопасный способ снижения уровня солнечного излучения

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали способ, позволяющий снижать уровень ультрафиолетового излучения к земной поверхности путем создания искусственных облаков. Этот метод безопасен для окружающей среды. Изобретение относится к области метеорологии. Его суть заключается в снижении уровня солнечного излучения к земной поверхности путем распыления мелких водяных частиц в околоземном пространстве, укрупнение их в более крупные капли вокруг центров конденсации, образование облака из ледяных кристаллических частиц. Расположение, поднимающихся вверх ледяных кристаллических частиц наибольшими гранями параллельно земной поверхности, осуществляется при значении критерия Рейнольдса не более 50. В этом случае достигается максимальное увеличение уровня отражения ультрафиолетовых лучей обратно в космическое пространство и максимальное снижение уровня ультрафиолетового излучения к земной поверхности. Распылять такие частицы могут самолеты. Длительность существования устойчивых перистых облаков может достигать пять и более часов.

Авторы разработки: доктор технических наук, профессор кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Александр Усачев и доктор технических наук, профессор Александр Рулев.

«Сокращение перистых облаков, особенно в средних и южных районах России, сопровождается резким усилением ультрафиолетового излучения к земной поверхности. Избыток ультрафиолетовых лучей оказывает опасное влияние на организм человека, животных и растения. Мы разработали безопасный для окружающей среды способ, который увеличивает зеркальное отражение солнечного излучения обратно в космическое пространство, таким образом, снижая поток ультрафиолетовых лучей к земной поверхности», - рассказывает Александр Усачев.

По данной разработке получено положительное решение о выдаче патента на изобретение.