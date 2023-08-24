фото: Архив КП

Тысячи жителей Ленинского района остались без воды в четверг. Об этом сообщает ООО "КВС".

Аварийные работы стартовали по адресу 2-й Трофимовский проезд, 15/1. Из-за ремонта водопровода без воды остались жители сразу нескольких микрорайонов Саратова.

Под отключения попали жители 4-10-й Дачных, поселков Поливановка, Дачный, Жасминный, Елшанка, ВСО, Латухино, Нефтегорский, Соколовый, Сторожевка и хуторов Бартоломеевский, Малая Скатовка, Атамановка.

Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают завтра утром, 25 августа.