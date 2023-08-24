После предостережения Россельхознадзора ликвидирована свалка отходов, размещенная на сельхозугодьях

При повторном обследовании в августе 2023 года ведомством установлено, что место размещения отходов расчищено

В апреле 2023 года госинспектором Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям проведено выездное обследование земельного участка, расположенного в Красноармейском районе Саратовской области. В ходе обследования на участке выявлен факт захламления земель сельскохозяйственного назначения коммунальными отходами. Площадь несанкционированной свалки составила 19 м².

Площадь несанкционированной свалки составила 19 м²

По результатам мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом правообладателю земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства и предложено принять меры по ликвидации свалки.

При повторном обследовании в августе 2023 года ведомством установлено, что место размещения отходов расчищено.