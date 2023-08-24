фото: медиа-центр Игр

В Саратове во второй раз пройдут Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Об этом сообщает официальный сайт проекта.

С 7 по 9 сентября в Саратове гостей, участников и всех горожан ждут жаркие спортивные баталии, молодежный и гастрономический фестивали, а также деловая программа «Роуд-шоу: Моя страна» с выставкой региональных цифровых и инженерных решений и производителей Приволжского федерального округа.

Среди спортивных активностях - пляжный волейбол, баскетбол, футбол, многоборье ГТО, настольный теннис, шахматы, функциональное многоборье, бадминтон и традиционный забег Умных городов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поприветствовал участников игр, и отметил,что Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» по праву считаются актуальным и востребованным проектом. Уникальный спортивно-деловой марафон на своих площадках объединяет представителей власти, бизнеса, общественных организаций. Через различные мероприятия игр популяризируются занятия спортом, здоровый образ жизни, устанавливаются профессиональные связи. Особое внимание уделено обсуждению развитию умных городов и цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. Важно, что Саратовской области доверено провести этот представительный форум во второй раз, что позволит, в частности, презентовать инвестиционный потенциал и производственные возможности региона.

Деловая программа мероприятий поднимет актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса. Гостей ждут открытая гостиная, пленарные заседания, стратегические сессии, а также совместные выездные заседания.

Зарегистрироваться на участие в деловой программе можно здесь.