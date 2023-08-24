Водитель под Саратовом накопил 40 штрафов за нарушение ПДД

Кроме запрета выезда за границу у нарушителя арестовали банковские счета

65-летний житель села Бессоновка накопил 40 штрафов за превышение скорости. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Мужчина любил прокатиться с ветерком, оплачивать же штрафы - совсем наоборот. Судебным приставам пришлось возбудить соответствующие исполнительные производства, арестовав банковские счета нарушителя, запретив перерегистрацию транспортного средства и выезд за пределы России.

Мужчина «вспомнил» про задолженность только тогда, когда ему понадобилось навестить родственников, проживающих в одной из стран ближнего зарубежья, подчеркнули в службе судебных приставов.

Совокупный долг, включающий штрафы и исполнительский сбор, составил порядка 100 тысяч рублей. Чтобы выехать за пределы России, 65-летний сельчанин нашел нужную сумму и оплатил штрафы.