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НовостиОбщество24 августа 2023 5:51

Водитель под Саратовом накопил 40 штрафов за нарушение ПДД

Житель Бессоновки под Саратовом оплатил 40 штрафов ГИБДД для выезда за границу
Елена Маркелова
Кроме запрета выезда за границу у нарушителя арестовали банковские счета

Кроме запрета выезда за границу у нарушителя арестовали банковские счета

65-летний житель села Бессоновка накопил 40 штрафов за превышение скорости. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Мужчина любил прокатиться с ветерком, оплачивать же штрафы - совсем наоборот. Судебным приставам пришлось возбудить соответствующие исполнительные производства, арестовав банковские счета нарушителя, запретив перерегистрацию транспортного средства и выезд за пределы России.

Мужчина «вспомнил» про задолженность только тогда, когда ему понадобилось навестить родственников, проживающих в одной из стран ближнего зарубежья, подчеркнули в службе судебных приставов.

Совокупный долг, включающий штрафы и исполнительский сбор, составил порядка 100 тысяч рублей. Чтобы выехать за пределы России, 65-летний сельчанин нашел нужную сумму и оплатил штрафы.