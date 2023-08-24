Цена бензина на автозаправках Саратова превысила 50 рублей

Удорожание бензина зафиксировано в 79 субъектах регионах России

В саратовском регионе вновь подорожал бензин. Рост цен наблюдается на все марки топлива, подчеркнули в Росстате.

Речь идет о периоде с 15 по 21 августа. Литр бензина АИ-92 теперь стоит 50,24 рубля, тогда как неделей ранее его цена составляла 49,8 рубля. 42 копейки к цене прибавил АИ-95 - стоимость литра "выливается" в 54,50 рубля. Стоимость АИ-98 выросла на 40 копеек (актуальная цена - 64,48 рублей). Дизтопливо подскочило сразу на 74 копейки, и литр стоит уже 58,15 рублей.

Как сообщает Росстат, удорожание бензина зафиксировано в 79 субъектах регионах России.