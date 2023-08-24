Губернатор Бусаргин посетит Советский район

Менее чем за час под постом губернатора в телеграм-канале набралось уже порядка 50 комментариев

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ближайшее время запланировал посетить Советский район. Перед поездкой глава региона выступил с обращением в жителям МР.

- Уважаемые жители, пишите в комментариях, на что стоит обратить особое внимание. Какие проблемы муниципалитета, по вашему мнению, необходимо решать в первую очередь? - спросил население Советского района чиновник.

Менее чем за час под постом губернатора в телеграм-канале набралось уже порядка 50 комментариев. В частности, ему указали на практически отсутствующее транспортное сообщение внутри района, перебои с водоснабжением, проблемное состояние дорог и тротуаров.