"Дети из многодетных семей смогут получить современные востребованные профессии и предложения от работодателей с учетом нужд экономики региона"

Евгений Ковалев окажет помощь многодетной матери в восстановлении нарушенных прав

С такой просьбой к депутату Саратовской областной Думы во время приёма граждан обратилась мама троих детей, один из которых имеет инвалидность. Отец двух старших детей уклоняется от уплаты алиментов. Евгений Ковалев направил запрос в адрес районного отдела службы судебных приставов. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия и устанавливается местонахождение нерадивого родителя, по итогу он будет привлечен к ответственности согласно нормам действующего законодательства.

Кроме того, женщина просила оказать содействие в прохождении медицинского обследования и психолого-педагогической экспертизы с целью перевода ребенка в школу для обучающихся по адаптированным образовательным программам. С нового учебного года ребенок будет учиться в образовательном учреждении в соответствии с заключением экспертизы.

Также заявительницу интересовал порядок предоставления земельного участка и другие меры поддержки многодетных семей, действующие в регионе. Парламентарий подробно рассказал о действующих мерах, о том, куда можно обратиться, в случае, если такая мера носит заявительный характер.

«На сегодняшнем заседании Саратовской областной Думы вместе с коллегами поддержали законопроект, предполагающий компенсацию части расходов на оплату стоимости обучения детей из таких семей при получении среднего профессионального образования. Таким образом, дети из многодетных семей смогут получить современные востребованные профессии и предложения от работодателей с учетом нужд экономики региона», - отметил Евгений Ковалев.