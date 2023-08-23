В Саратове состоится III ежегодный Фестиваль молодежной уличной культуры «Над Волгой-2023»

Фестиваль пройдет c 15.00 до 21.00 26 августа на Новой Набережной Саратова от улицы Вольской до улицы 2-Садовая

Осталось совсем немного до старта III ежегодного Фестиваля молодежной уличной культуры «Над Волгой-2023», который пройдет c 15.00 до 21.00 26 августа на Новой Набережной Саратова от улицы Вольской до улицы 2-Садовая.

В рамках Фестиваля пройдут соревнования и мастер-классы по стритболу, воздушной гимнастике, кроссфиту, воркауту, армрестлингу, роллер спорту, скейтбордингу, брейк-дансу, гребле-индор, пляжному теннису и пляжному волейболу. Для гостей Фестиваля будет организована развлекательная программа, а также мастер-классы, конкурсы и активности по различным направлениям, где можно получить не только вкусное мороженое, а стать участником лотереи и выиграть ценный приз! В 17.00 в летнем кинотеатре на Новой Набережной (спуск ул.Шелковичная) пройдет обучающая программа по работе в нейросети Kandinsky , участие бесплатно.

Фестиваль проводится общественными организациями АНО «Будь в команде», Федерация воздушно-силовой атлетики Саратовской области, спортивный клуб воздушной гимнастики «ЭКВИЛИБРИУМ-САРАТОВ», общественное движения «Антидилер-Саратов» и общественное движения «Саратов Спортивный» при поддержке генерального спонсора ПАО СБЕРБАНК и партнеров АО «Облкоммунэнерго», сеть АЗС GP Vympel , Олимпийский Совет Саратовской области.