На юбилейные «Саратовские страдания» подали заявки из 114 стран. Об этом рассказала в ходе прямого эфира министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова сегодня, 23 августа.

— Так, фестивалю документальной мелодрамы "Саратовские страдания" исполняется 20 лет. На участие в конкурсной программе подано более 2 тысяч заявок из 114 стран. Поскольку фестивалю 20 лет, мы решили, что в его основе будут фильмы молодых авторов о молодых людях. В каждой номинации будет по 20 фильмов, — рассказала министр.

Также будет работать экспериментальная кинолаборатория. Участники смогут снимать фильмы прямо во время фестиваля. Международный кинофестиваль документальной мелодрамы "Саратовские страдания" пройдет с 7 по 12 сентября.