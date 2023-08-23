В адрес угрожавшего полицейскому саратовца возбуждено уголовное дело

О проступке саратовца стало известно из видеоролика, появившегося в социальных сетях

Следователи Саратовского СК возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, применившего насилие к сотруднику полиции в областном центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

О проступке саратовца стало известно из видеоролика, появившегося в социальных сетях. Судя по кадрам, 18 августа 2023 года подозреваемый, находясь около дома по улице Зыбина Саратова, не желая подчиняться законным требованиям стража порядка, угрожал ему металлической монтировкой. Мужчину задержали.

В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.