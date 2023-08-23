Щенки из Саратова отправятся на службу в другие регионы

Фото: УФСИН России по Саратовской области

Из саратовского спецпитомника ФСИН щенки немецкой и бельгийской овчарки отправились на службу в российские регионы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Саратовской области.

Из 36 щенят, которые появились на свет в этом году – 14 уже отправились служить в Астраханскую, Ивановскую, Нижегородскую области и Республику Мордовия. В Саратовской области останется служить и помогать обеспечивать правопорядок в местах лишения свободы 16 собак. Уже после приезда в другой регион питомцы пройдут программу тренировок по розыску, патрулированию или обнаружению наркотических и психотропных веществ.

Оставшимся шести предстоит, самая сложная и ответственная миссия, им предстоит работать в ЛНР. Перед отправкой на службу в исправительные учреждения щенков ждёт долгая программа обучения.

В настоящее время шесть щенков ожидают своих новых хозяев из УФСИН России по Луганской Народной Республике. Прежде, четырехмесячные щенки пройдут новый этап специальной подготовки к исполнению «служебных обязанностей» в подразделениях ГУФСИН России по Нижегородской области.

На сегодняшний день в питомнике УФСИН России по Саратовской области подрастают 11 немецких овчарок и 1 бельгийская овчарка породы малинуа. На прошлой неделе для улучшения породных характеристик в пенитенциарное ведомство поступили два щенка из УФСИН России по Омской области.

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