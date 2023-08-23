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Делегация из Саратовской области принимает участие в всероссийском форуме. Об этом сообщает Министерство внутренней политики и общественных отношений области.

Представители Саратовской области принимают участие во Всероссийском форуме молодых специалистов, государственных и муниципальных служащих, лидеров молодежных

общественных объединений в сфере реализации государственной национальной политики «Профессионалы.РФ», который проходит в Москве с 22 по 26 августа 2023 года.

На площадках Форума планируется обсудить актуальные вопросы реализации государственной национальной политики, перспективные направления работы в данной сфере, механизмы решения задач государственной национальной политики посредством взаимодействия с институтами гражданского общества, разобрать практики укрепления общероссийской гражданской идентичности, в том числе с учетом присоединения новых территорий, особенности информационной работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Форум проводится в целях профессионального развития и экспертной поддержки молодых специалистов, осуществляющих свою деятельность в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, внутренней политики и общественной деятельности, а также журналистов и руководителей молодежных национально-культурных объединений.