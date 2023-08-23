Саратовские пенсионеры могут получить необходимый уход дома

Фото: архив КП

В рамках национального проекта «Демография», разработанного по инициативе Президента РФ Владимира Путина, внедряется помощь на дому для людей, нуждающихся в уходе, – создается система долговременного ухода. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты области. Мероприятия нацпроекта направлены на предоставление сбалансированного социального обслуживания на дому, а также поддержку семейного ухода.

Например, в центре социального обслуживания населения Питерского района функционирует модуль для обучения навыкам профессионального ухода за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями. В специально оборудованной «демонстрационной комнате» получают навыки ухода не только родственники нуждающихся в уходе граждан, но и социальные работники. Специалисты центра объясняют, как правильно общаться и помогать с передвижением людям с ограниченными возможностями, учат подбирать средства реабилитации, консультируют по вопросам организации быта.

- Благодаря обучению навыкам ухода за больными людьми, организованному в рамках национального проекта «Демография», социальные работники могут получить не только ответы на все вопросы, которые их интересуют, но и целый багаж необходимых теоретических знаний и практических навыков, - рассказывает специалист центра Надежда Харькова.

Данная социальная технология доступна в 34 комплексных центрах социального обслуживания населения Саратовской области.

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