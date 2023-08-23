Во время операции в саратовской больнице пациентка получила ожоги

Фото: Архив КП

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о получении телесных повреждений пациенткой во время операции в больнице в Саратове. Об этом сегодня, 23 августа сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».

В социальной сети появилась информация о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в одной из больниц Саратова. Известно, что женщина поступила в медицинское учреждение в июне текущего года. В ходе операции произошло возгорание оборудования, и пострадавшая получила ожоги лица и шеи, а также ушиб мягких тканей головы.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Костину провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены не контроль в центральном аппарате ведомства.

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