Семьи работников «Балаковоэлектротранса» побывали в цирке по приглашению Николая Панкова

Сотрудники предприятия назвали шоу ошеломительным и красочным

На прошлой неделе депутат Госдумы Николай Панков работал в Балаковском районе. Одна из самых важных встреч была с коллективом «Балаковоэлектротранса».

Обсудив решение проблем, Николай Панков пригласил сотрудников предприятия вместе с семьями на выходных посетить представление саратовского цирка.

Кондуктор Любовь Потапова приехала на представление с сыном. «Могу сказать одно – выступление было ошеломительное, яркое и красочное. Сыну очень понравилось, он так и сказал: «Мама, я бы отсюда не уходил», - отметила она.

По ее словам, диалог с депутатом на БЭТ прошел очень конструктивно, и она надеется на дальнейшие встречи, чтобы ни один вопрос коллектива не остался без ответа.

Монтажник Павел Паньшин работает на «Балаковоэлетротрансе» уже полтора года, отвечает за исправность контактной сети. В Саратов он приехал с девушкой. Обоим выступление артистов очень понравилось, потому что цирк любят все, независимо от возраста.

Сотрудники предприятия поблагодарили Николая Панкова за приглашение. Ранее депутат уже организовал поездки в цирк для семей участников СВО из Шихан-2 и для работников медико-санитарной части №1 города Шиханы.