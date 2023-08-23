В Балашове Саратовской области девушка приняла решение служить по контракту

В Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту. В пункте отбора на военную службу по контракту города Саратова пояснили, что желающих много, это люди от 18 до 60 лет.

По словам лейтенанта Виталия Федорова, некоторые молодые люди выбирают службу по контракту вместо срочной, другие никогда не проходили службу и впервые изъявляют желание помочь Родине, граждане постарше идут «дослуживать».

Кого-то привлекают перспективы, кто-то ориентируется на родных, которые уже находятся в зоне СВО.

Среди желающих защищать Родину есть и девушки. Анастасия Гордеева из Балашова - фармацевт по образованию. Ее отец служил в горячей точке и она решила пойти по стопам отца - заключить контракт и отправиться помогать в зоне СВО. При этом девушка осознает, что это опасный и нелегкий труд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.