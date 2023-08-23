фото: ТГ-канал мэра Саратова

Мэр Саратова сообщила о продолжении благоустройства ул. 50 лет Октября на будущий год. Об этом в своем телеграм-канале рассказала мэр города Лада Мокроусова.

Напомню, по результатам рейтингового голосования по отбору территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» объект набрал 23,9 тыс. голосов саратовцев.

В этом году выполнено благоустройство участка между ул. Техническая и ул. Деловая, который победил в прошлогоднем рейтинговом голосовании. На сегодняшний день здесь обустроены удобные пешеходные и велодорожки, газон с автополивом, установлены спортивные и детские площадки.

После проведенных работ на всех подобных объектах сегодня монтируется система видеонаблюдения, чтобы следить за состоянием обновленных общественных пространств, за городским имуществом и не допускать случаев вандализма.