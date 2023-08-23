Под Саратовом столкнулись пять автомобилей: есть жертвы

Фото: ЧП Саратов

В Татищевском районе произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Саратов. На 302 километре трассы Р-228 столкнулись два автомобиля Lada, две Газели и фура.

В результате аварии пострадали три человека. Им оказали медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

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