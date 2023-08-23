Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 августа 2023 11:27

Под Саратовом столкнулись пять автомобилей: есть жертвы

В результате массового ДТП в Татищевском районе пострадали три человека
Светлана Курышева
Фото: ЧП Саратов

Фото: ЧП Саратов

В Татищевском районе произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Саратов. На 302 километре трассы Р-228 столкнулись два автомобиля Lada, две Газели и фура.

В результате аварии пострадали три человека. Им оказали медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.